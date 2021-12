Gladson vai entrar com ação contra decisão do TSE de adiar horário das eleições no Acre: “Não é justo”

O governador Gladson Cameli decidiu nesta quarta-feira (15) que vai entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de adiantar o horário de início das eleições no Acre para 6h.

“Não é justo com o Estado e com os eleitores”, disse o governador ao ContilNet.

A proposta da Corte é unificar o horário de votação em todo o Brasil com o fuso horário de Brasília nas eleições de 2022. Com a mudança, o pleito deve iniciar 6h e encerrar às 15h.

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro.

Outros políticos acreanos também se manifestaram contra a decisão.