Globo toma decisão sobre saída de Renata Vasconcellos do JN e decreta substituta inesperada

A Globo tem feito algumas mudanças em seus programas recentemente, o que vem causando muitos comentários. Agora, uma possível substituição de Renata Vasconcellos veio à tona.

Desse modo, apesar de Renata Vasconcellos não ter planos em deixar o Jornal Nacional, um nome foi cotado para a substituir. Desse modo, segundo informações do NaTelinha, Michelle Barros seria a escolhida.

No entanto, apesar do nome surpreender a todos, desde que Michelle entrou na Globo, em 2016, ela se destacou. Por isso, vale relembrar que a alagoana atualmente apresenta o Bom Dia SP, desta forma, substituindo Rodrigo Bocardi.

Sendo assim, o plano inicial é que o público se acostume com Michelle Barros, por isso, ela iria aparecer no JN não apenas no sábados, mas feriados, e até mesmo em vezes que Renata Vasconcellos não puder.