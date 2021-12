Glossário de Moro: expressões decoradas e repetidas pelo pré-candidato

Ao justificar o que foi fazer no governo Bolsonaro, ao aceitar o convite para ser ministro da Justiça, o pré-candidato ao Palácio do Planalto repete que “mais de 50 milhões votaram em Bolsonaro. Era uma esperança”.

Nesses primeiros dias submetido ao universo político, Moro está tendo que responder quase que diariamente por questionamentos que evitava até agora. Ao menos nessa intensidade. Sempre que precisa responder sobre acusações de que atuou na Lava Jato em parceria duvidosa com o Ministério Público e com parte da imprensa, ele responde: “Tenho muito orgulho do que fiz na Lava Jato”.

Nos últimos dias, o glossário de Moro tem agregado novas frases, mas já repetidas e até publicadas em suas redes. Em entrevistas a rádios de Pernambuco, nos últimos dias, ele repetiu que “as pessoas estarão em primeiro lugar, as pessoas acima de tudo”, capitalizando em cima do slogan de seu ex-chefe, Jair Bolsonaro, que prega “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.

Se fosse para escolher a frase preferida e mais repetida por Sergio Moro nessas primeiras semanas de sua incursão política, seria difícil hesitar: “o DNA do combate à corrupção está no meu sangue”. É raríssimo o ex-juiz conceder uma entrevista ou fazer um pronunciamento e não lançar mão dessa expressão de efeito. Essa bandeira é a tônica de seu discurso.

