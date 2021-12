Goleiro Weverton e Papai Noel ‘diferente’ deram o que falar no Seringal Bier; fotos!

Neste último final de semana, 26, Seringal Bier, teve a presença do grande goleiro, Weverton, recendo uma homenagem da torcida palmeirense, além de ser arrecadado mais de 100kg de alimentos. Tudo isso pela grandeza dos seus feitos à Sociedade Esportiva Palmeiras, e claro, por levar o nome do Acre ao mundo!

PAPAI NOEL MARCA PRESENÇA EM SERINGAL BIER E TOMA “SALU” COM O PÚBLICO;

E foi isso mesmo! A última quinta-feira de pré-Natal no Seringal teve a presença do Papai Noel, que agitou total a noite do samba. Pense em uma noite que deu o que falar?!

E o primeiro registro foi com os queridíssimos proprietários do local, que nunca deixam a desejar aos clientes, na melhor receptividade e atendimento.

Olhem só esse momento, todo mundo animado às ordens do Noel…

Até dancinha de “trem” teve! A galera no Seringal Bier é sempre assim… alto astral, samba no pé, copo na mão e juízo em casa, a noite é pra se divertir!

