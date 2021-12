Governo acende luzes de Natal do Palácio Rio Branco nesta segunda; veja como ficou

O governo do Acre inaugurou na noite desta segunda-feira (21) as luzes de Natal do Palácio Rio Branco.

Além da grande árvore que chamou a atenção do público, a casinha do Papai Noel é a outra grande atração dos rio-branquenses, com a presença do velhinho.

“Decoração linda, feita com muito amor e carinho”, comentou o governador Gladson Cameli ao compartilhar os registros da noite feitos pelo fotógrafo Marcos Vicentti.

Dezenas de famílias participaram da cerimônia e tiraram diversas fotos no local, que está aberto ao público.