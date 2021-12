Governo do Acre convoca aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e a Polícia Civil do Estado do Acre – publicaram a convocação para de mais quatro aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil para o curso de formação policial.

Foram convocados quatro aprovados no cargo de agente de polícia e um para o cargo de delegado.

Os convocados tem até o dia 13 de dezembro para realizar a matrícula na coordenação da ACADEPOL, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança – CIEPS, localizado na Verde, BR 364, Km 2, Jardim Europa, Rio Branco/AC.

Os candidatos poderão obter informações referentes a este Concurso Público junto à Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC, por meio dos números (68) 3224-7010 / (68) 3224-0024 ou por meio do correio

eletrônico [email protected]