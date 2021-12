Governo do Acre reabre prazo de pagamento do IPVA; veja datas

O governo do Acre publicou nesta terça-feira (21), a respeito do prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Segundo a publicação, disposta no Diário Oficial do Estado (DOE), a Lei de nº 3.742, de 16 de junho de 2021, sofrerá alteração no que tange à data-limite de pagamento, com redução de 100% de multa e juros de mora.

“Ficam reabertos os prazos para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, dispostos no art. 3º da Portaria nº 342, de 9 de dezembro de 2020”, diz a publicação.

A data de pagamento, por sua vez, ficou estabelecida em 20 de dezembro de 2021, que deve ser pago em cota única ou de forma parcelada.