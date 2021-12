Governo federal anuncia 4ª dose contra Covid para imunossuprimidos

O Ministério da Saúde anunciou, nesta segunda-feira (20/12), que imunossuprimidos poderão tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19. A informação foi divulgada na Nota Técnica nº 65, disponível no site do órgão federal.

De acordo com a pasta, a medida foi tomada considerando a “tendência de redução da efetividade das vacinas contra a Covid-19 com o passar do tempo”. O ministério ressaltou que, por essa razão, vai “mudar a estratégia de vacinação” de pessoas com idade de 18 anos ou mais.

Imunocomprometidos poderão receber a quarta dose em um período de, no mínimo, quatro meses após a administração da terceira dose. A medida vale apenas para pessoas maiores de 18 anos de idade.

Segundo a nota técnica, são enquadrados como imunocomprometidos:

Pessoas com imunodeficiência primária grave;

Pessoas que realizaram quimioterapia para câncer;

Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas;

Pessoas vivendo com HIV/AIDS;

Pessoas que fazem uso de corticoides em doses iguais ou maiores que 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 ou mais dias;

Pessoas que fazem uso de drogas modificadoras da resposta imune;

Pessoas com doenças autoinflamatórias ou intestinais inflamatórias;

Pacientes em hemodiálise; e

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

