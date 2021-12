Governo reajusta salário de governador, vice e secretários do AC para 2022

O Governo do Acre sancionou nesta quinta-feira (23), a Lei de nº 3.886, que fixa o salário do governador, vice e secretários de Estado para o ano de 2022.

Segundo a publicação, disposta no Diário Oficial do Estado (DOE), o subsídio mensal do governador está estabelecido na cifra de R$35.462,22.

Com relação ao salário do vice, a Lei afirma que corresponderá a 95% da remuneração do governador. Este montante equivale a R$33.689,10.

Já o salário dos secretários, que corresponderão a 70% do salário do chefe de Estado, ficou estabelecido em R$24.823,55.