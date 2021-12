Grêmio faz a sua parte, vence o Galo, mas não evita o rebaixamento

No último suspiro no Brasileirão de 2021, o Grêmio recebeu o Atlético-MG nesta quinta-feira (9/12), na Arena do Grêmio, e venceu por 4 x 3, mas não deixou de cair para a Série B. Diego Souza (duas vezes), Campaz e Douglas Costa fizeram os gols do triunfo gremista, enquanto Dodô, Vargas e Hyoran diminuíram para o Galo.

O Tricolor saiu à frente logo no 5º minuto do primeiro tempo. Pela direita, Douglas Costa viu bem a passagem de Rafinha atrás dele, entrou a bola para o latera e o ex-Bayern cruzou caprichado, na cabeça de Diego Souza. O artilheiro testou pro fundo das redes de Rafael e comemorou muito com a torcida presente na Arena. A vantagem aumentou cinco instantes depois. Douglas de novo foi o maestro da jogada, avançou no ataque, entregou para Diego Souza e o atacante tocou para Campaz que chegava na pequena área. Inspirado, o dono da camisa 29 deixou o segundo dele na partida após uma bela cobrança de falta na intermediária. Dodô diminuiu para o Galo na marca dos 25 minutos. Ele avançou pela esquerda, encarou Rafinha levando a bola para dentro, conseguiu espaço e caprichou para guardar ela no ângulo de Gabriel Grando. A diferença ficou ainda menor quando o relógio mostrava 34 minutos. Lucas Silva perdeu a posse no meio-campo e Calebe lançou para Vargas, que chegou de frente para o goleiro e bateu rasteiro, fazendo 3 x 2. 2º tempo Na volta do intervalo, o Grêmio fez seu 4º gol aos 13 minutos. Ferreira fez lindo lançamento de trivela para Douglas Costa, que dominou no ar e encheu o pé, sem chances para Rafael.