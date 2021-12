Grêmio x Atlético-MG: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

O Grêmio entra em campo com a necessidade de vencer o Galo e torcer por uma combinação de resultados para se manter na primeira divisão. Em 18º lugar com 40 pontos, o time gaúcho ainda depende que Corinthians e Fortaleza vençam Juventude e Bahia, respectivamente.

Campeão do Brasileirão desde a semana passada, o Atlético-MG vai enfrentar o Grêmio com um olho e meio na final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. O primeiro jogo da decisão é no próximo domingo, no Mineirão. O técnico Cuca adiantou que levará o jogo a sério, mas poupará os principais jogadores.