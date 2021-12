Greve dos médicos em Rio Branco avança para segunda etapa; 10 unidades de saúde são afetadas

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed) iniciou nesta segunda-feira (13), em Rio Branco, a greve por tempo indeterminado, como havia decidido em assembleia que aconteceu no último dia 8 de dezembro.

As unidades de saúde afetadas são as dos bairros São Francisco, Calafate, Barral y Barral, 6 de agosto. À tarde, os profissionais devem paralisas os serviços no Taquari, Barral y Barral, Quinze, Regulação, Taquari, Aeroporto Velho e 6 de Agosto.

Essa é a segunda etapa da manifestação, com 20% dos médicos afastados. Segundo o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici, não houve interesse em negociação por parte da Prefeitura da capital até o momento.

Dentre os pedidos da classe, está a reformulação do Plano de Cargo Carreira e Remuneração (PCCR).