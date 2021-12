Grupo Axé Capoeira realizará a última roda do ano nesta quinta-feira em Rio Branco

Um dos maiores e mais tradicionais Grupo de Capoeira do Estado do Acre, conhecido como Axé Capoeira, realizará a última roda do ano de 2021 nesta nesta quinta-feira (23) as 18h no Centro Cultural Lydia Hammes (INPA), no Bairro Aeroporto Velho, região da Baixa da Sobral em Rio Branco.

O evento contará com a participação de vários capoeiristas de grupos de Rio Branco e com capoeiristas também do interior do Acre. A roda de capoeira é um dos momentos mais aguardado pelos alunos e praticantes dessa cultura, pois nessa roda, os capoeiristas mostram os seus movimentos, o seu potencial e serve também para a troca de experiência.

O evento tem o apoio da Fundação Garibaldi Brasil – FGB e acontecerá dentro das medidas sanitárias da COVID-19.