Gusttavo Lima esbanja simpatia em academia no Acre e ganha elogios em redes: “Simplicidade”

B-DAY

Expert em organizar festas, Dani Florêncio armou maior surpresa ao maridão Luís Antônio, aniversariante do dia 27, com uma sunset na praia de Serrambi-PE. Familiares e amigos pernambucanos marcaram presença para celebrar os 4.3 de Luís Antônio. Click do aniversariante com sua Dani.

Parabéns ao dr. Danilo Lovisaro eleito por seus pares, o novo procurador-geral de Justiça do Parquet acreano para o biênio 2022-2023.

88 ANOS

Parabéns à matriarca Hilda Barros, aqui ladeada pelas filhas Maria de Nazaré, Maria Hilda, Maria de Fátima e Izabel Cristina na comemoração de seus 88 anos, nesta quarta, 1º.

Empresária Carina Soares ao lado da design Maria Dolores durante o showroom da marca em Curitiba, nesta quinta, 2.

Personal trainer das estrelas Itaan Moraes com o embaixador sertanejo, Gusttavo Lima na tarde desta quinta na Smart Fit.

PAPAI NOEL no VIA VERDE SHOPPING

O nosso Shopping com uma decoração natalina linda, multicolorido para fazer a alegria das famílias acreanas conta com três ambientes diferentes e atrativos, como: O cinema de Natal, um espaço destinado ao público infantil, a poltrona do Papai Noel, onde os clientes podem tirar fotos e deixar a sua cartinha e a árvore master que esse ano está acompanhada da atração do trenzinho de Natal.

#Os dias e horários para as fotos com o bom velhinho são de terça a sábado das 15h às 21h e aos domingos das 14h às 20h.

PROMOÇÃO DE NATAL

E tem uma campanha incrível para comemorar os 10 anos do Via Verde Shopping. A cada R$ 200 em compras, o cliente troca as notas fiscais por cupons e tem a chance de ganhar R$ 30 mil para comprar no shopping de novo. São 30 cartões com R$ 1 mil, ou seja, são 30 chances de ganhar. O primeiro sorteio ocorreu na última terça-feira, 30, os demais ocorrerão dia 14/12 e 24/12. Os sorteios ocorrem em três etapas e em cada etapa são sorteados dez prêmios de R$ 1 mil. E como o Natal é tempo de compartilhar, com a doação de 1kg de alimento, o cliente dobra suas chances. Showww!

CHÁ DAS MULHERES DA INDÚSTRIA

Será dia 8, às 19h, no Afa Jardim, o 2º Chá das Mulheres da Indústria que este ano será voltado a ajudar a Ala Infantil do Hospital do Câncer – Unacon. Uma confraternização entre mulheres da indústria que apoiam a causa, regado a atrações musicais, desfile de moda, bazar solidário, sorteios de brindes, cabine de massagem, espaço para fotos, entre outras atrações. Adquira seu convite pelos ns. 3212-4202 e 3212-4203. Una-se a essa causa!

LANÇAMENTO

No domingo, às 19h, no Núcleo João Lango Moura, o pesquisador e autor cearense, Antônio de Pádua Vasconcelos, lança o livro “Mestre Adamir: um pacificador”, uma biografia que conta a trajetória de vida de um dos dirigentes do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, com riqueza de detalhes. Um conteúdo rico, ilustrado com fotografias, depoimentos, acontecimentos históricos e com uma narrativa de encantar pela leitura. Registro das primeiras-damas Michele Bolsonaro e Ana Paula Cameli em almoço de confraternização nesta quarta, 1º, no Palácio da Alvorada.

Médico otorrinolaringologista Santiago Júnior com sua Ingrid Damasceno e o filho Murilo curtem Paris, a cidade mais romântica do mundo.

FESTIVAL SAMAÚMA

Em versão digital devido a pandemia, a segunda edição do Festival Samaúma reúne música e diversidade, celebrando a diversidade musical, sociocultural, racial, sexual e de expressão de gênero, neste sábado, 4 e domingo, 5, a partir de 19h, no canal YouTube.com/gifttalentoscanal.

#Este ano, o festival reúne da música autoral acreana, com a participação de dez bandas, mesclando a experiência de artistas como Pia Vila, Los Porongas, Brunno Damasceno e Dito Bruzugu com a nova safra de artistas dos grupos Ellu, Duda Modesto, Elemental, Trilobitas e a dupla Maya Dourado e Leandre. Um dos pontos altos é a participação do grupo Hui Dewe Keneya, que reúne indígenas da etnia Huni Kuin, com uma rica sonoridade ancestral.