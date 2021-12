Ho ho ho! Famosos que já se vestiram de Papai e Mamãe Noel

Com o Natal e as festividades de final de ano chegando, nós já estamos em puro clima de ho ho ho! Brincadeiras à parte, o momento é marcado pela celebração em família e amigos, além de despertar aquele sentimento de gratidão por mais um ano, ainda mais diante de uma pandemia que tirou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo.

Provando que adoram o espírito natalino, alguns famosos até já se arriscaram a usar a famosa roupa vermelha do “bom velinho”, usar a touca ou quem sabe, se montar de árvore. Sim, tem de tudo e abaixo, separamos alguns registros para você recordar quem entrou na onda. Vem conferir!

Katy Perry

O look temático da cantora fez parte de uma composição que ela escolheu para marcar presença em um especial de TV, da emissora americana ABC. Entregou tudo, Katy!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KATY PERRY (@katyperry)

aniel

Lá por volta do ano de 2014, o cantor resolveu usar os trajes típicos do Papai Noel só que que de um jeitinho um pouco mais sensual. Olha só!

Crédito: Divulgação

Mariah Carey

Por sua vez, Mariah Carey que sempre viraliza nessa época, optou pela linha mais comportadinha e nem por isso deixou de arrasar, né?

Crédito: Divulgação

Destiny Child’s

Na época em que o grupo Destiny Child’s fazia o maior sucesso entre os fãs, Beyoncé e suas companheiras de trabalho também apostaram nos trajes típicos.

Crédito: Divulgação

Miley Cyrus

Em 2013, a cantora compartilhou alguns cliques bem ousados vestida de mamãe noel, colocando todo o corpo para jogo em um conjuntinho de top cropped com manga longa e calcinha cavada. E melhor: tudo em paetê, com detalhes brancos.

Crédito: Divulgação

Paris Hilton

Paris também ama curtir e sensualizar, mesmo com o look bem natalino e cheio de brilho.

Crédito: Divulgação

E aí, curtiu?