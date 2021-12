Homem é morto com tiro de espingarda no rosto na zona rural de Sena Madureira

O trabalhador braçal José Juscelino Fernandes Maciel, 46 anos de idade, foi assassinado na tarde de domingo (19), no Ramal do Mucuripe, zona rural de Sena Madureira. Ele foi alvejado por um tiro de espingarda no rosto quando se encontrava deitado em uma rede e morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

O crime, segundo informações da Polícia, foi motivado por uma discussão entre a vítima e o acusado.

Agindo rapidamente, policiais Militares e Civis de Sena Madureira conseguiram prender o autor do homicídio. Trata-se de Cosmo Freire Sampaio,53 anos de idade, natural da cidade de Feijó.

Após diligências realizadas, o mesmo foi encontrado em um comércio que fica na entrada do ramal Joaquim de Matos. No curso da ação, os policiais apreenderam a arma de fogo empregada no homicídio e 10 munições intactas. “Graças aos esforços tanto da Polícia Civil quanto da Militar, o acusado foi preso em flagrante. Esse tipo de homicídio é muito difícil de evitar, entretanto, conseguimos elucidar o caso”, comentou o Tenente Fábio Diniz, da Polícia Militar de Sena.

Ao ser questionado pelos policiais, Cosmo Freire alegou que tinha sido ameaçado pela vítima, versão essa que não foi confirmada em nenhum momento pelas testemunhas.

Vítima e autor trabalhavam quebrando castanha no Ramal do Mucuripe.

Após receber voz de prisão, Cosmo foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos cabíveis.