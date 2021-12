Homem que já clonou cartão da Xuxa e ostentava nas redes é preso

Um homem de 32 anos foi preso nesta quarta-feira (22) em um avião no aeroporto de Jericoacoara, a 370 km de Fortaleza. Artur Franklin de Sousa Lima estava acompanhado de Klanna Ivy Cunha Amorim, de 21 anos, e ambos foram alvos de uma operação das polícias do Ceará e São Paulo que investiga fraudes contra instituições financeiras com prejuízo superior a R$ 200 mil. O casal iria viajar para capital paulista.

Artur Franklin de Sousa costumava publicar fotos nas redes sociais e frequentemente ostentava em praias e hotéis de luxo. A praia de Jeriocoacoara, onde ele foi preso, é um dos destinos turísticos mais procurados no Ceará.