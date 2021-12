Homem que matou mulher em assalto é morto em troca de tiros com a PM

O suspeito de matar uma mulher durante assalto, no Gama, morreu, na noite dessa terça-feira (21/12), ao trocar tiros com militares do batalhão de Choque da Polícia Militar de Goiás. Segundo a corporação, a equipe recebeu informações sobre a localização do criminoso. O homem foi localizado BR-060 em direção a Alexânia (GO).

Quando os policiais tentaram realizar a abordagem, Denilson Gomes de Souza, 23 anos, correu e efetuou disparos na direção dos PMs. A guarnição revidou os disparo de arma de fogo e o homem foi atingido. O jovem foi encaminhado ao Hospital Municipal de Alexânia com vida, mas, já na unidade, morreu. Ainda de acordo com a polícia, a viatura da guarnição foi atingida com dois disparos.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Natália Joaquim Boitrago, de 29 anos, foi morta a tiros na noite dessa segunda-feira (20/12), na Quadra 6 do Setor Sul do Gama, enquanto trabalhava em um quiosque de lanches da região. A vítima estava comendo quando foi abordada pelo criminoso.

Segundo informações de testemunhas, Natália teria ficado calada ao ouvir o assaltante pedir que ela entregasse seu celular. Situação que teria revoltado o autor dos disparos.

O caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte) pela 20ª Delegacia de Polícia (Gama). Pelas imagens é possível observar que o suspeito se aproximou da mulher e, em poucos segundos, atira contra a vítima. Após ser atingida, a funcionária andou alguns metros e caiu no chão.

De acordo com a polícia, a vítima atuava como ajudante no local. Segundo informações preliminares da investigação, “o indivíduo, que portava uma arma de fogo, anunciou o roubo e sem motivo aparente, disparou contra o peito da vítima”, diz o registro da PCDF.

A mulher chegou a dar entrada com vida no Hospital Regional do Gama (HRG), mas não resistiu ao ferimento.

