Homem sai para caçar e é encontrado com tiro no rosto no interior do Acre

O caçador Tallys Mesquita, 18 anos, foi encontrado ferido com um tiro, na manhã deste sábado (18), na zona rural do município de Manoel Urbano, no interior do Acre.

Segundo informação da polícia, Tallys saiu para caçar durante a noite de sexta-feira (17) e foi encontrado por familiares caído em uma área de mata onde foi caçar. Ao ver o jovem caído com um tiro no rosto, familiares colocaram a vítima um quadriciclo e levaram o jovem ao posto de saúde misto de Manuel Urbano, onde ele chegou por volta das 13h do sábado.

Ao ser avaliado, os médicos entenderam a gravidade do tiro na face e encaminharam ele com urgência do ferido ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. No caminho, o quadro de Tallys se agravou e foi necessário a ambulância de suporte avançado interceptar o rapaz que estava morrendo.

Após estabilizar a saúde da vítima, as ambulâncias conseguiram entregar Tallys no PS para ser realizada a cirurgia e uma avaliação mais detalhada.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil de Manoel Urbano.