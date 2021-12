Homem sofre traumatismo craniano após colisão entre carro e bicicleta no Segundo Distrito

Um ciclista não identificado, de aproximadamente 55 anos, sofreu um traumatismo craniano após um grave acidente na noite desta terça-feira (13), na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areal, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de autoridades na área de trânsito, a vítima estava trafegando em uma bicicleta, quando um veículo modelo Etios, de cor branco, colidiu com o homem. Após a colisão, a vítima foi arremessada e na queda bateu a cabeça violentamente contra o solo, tendo traumatismo craniano. O motorista do veículo parou e prestou socorro à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

O Batalhão de Trânsito esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia criminal. Após os trabalhos da perícia, o motorista do veículo foi levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde deverá prestar esclarecimento a cerca do acidente de trânsito. A bicicleta foi removida pela viatura policial.