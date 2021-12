Homenagem aos colunistas, eventos da semana e mais novidades na coluna da Márcia Abreu

HOMENAGEM AOS COLUNISTAS SOCIAIS

Foi no Coffee House, nesta quarta, 8, que Marina Pinheiro e Wania Pinheiro anfitrionaram o staff de colunistas sociais do Portal Contilnetnotícias, para homenagea-los pelo dia do colunista, celebrado dia 8 de dezembro. Foi uma tarde de comemoração de conquistas, regada a muito café, iguarias deliciosas na companhia de pessoas incríveis. Vivas ao colunismo social. Confiram alguns flashes.

Ilustrando a Coluna com seu belo sorriso, procuradora do Estado e ex-vice-governadora, Nazaré Araújo Lambert.

Click do reecontro das amigas Dan Catão e Antônia Sales, em noite de beneficência e solidariedade.

É BIG É BIG

A médica Alessandra Cadaxo apagou a velinha na última quinta feira ao lado dos filhos e familiares! Da coluna, nossos parabéns!

Curtindo férias na Bahia com muito sol, mar e água de coco, as amigas Natália Moreno e Monelize Andrade. Delicia!

IDADE NOVA

Ricardo Martins recebendo todo o carinho da linda esposa Natália e dos filhos, em torno de sua nova idade! Parabéns e muitas felicidades!

CONFRATERNIZAÇÃO

Dezembro é o mês mais especial do ano, sem dúvidas! E nada melhor do que o comemorar o mês com os amigos especiais! Na foto, a confraternização das amigaaa Glória, Ticiana, Maria Helena e Carol Leite e Luciana Doimo.

NA TERRINHA

Visitando a mãe e os familiares neste Natal, Jansen Pacheco era só alegria ao lado das irmãs Janete e Juracy Pacheco.

NIVER

A belíssima Renata Moura trocou de idade na última quinta feira com direito a festa surpresa do marido, Gabriel Rota. Vivas!!!!

NA BALADA

Os amigos Clara Bader e Rizomar Araujo esbanjando beleza e simpatia em recente evento social!

TIETANDO

Click especial da dermato Vanessa Maeda com o cantor sertanejo Leonardo, em Goiânia! Muito top!

CHÁ MULHERES DA INDÚSTRIA

Noite de quarta, e nos domínios do Afa Jardim, a 2 ª edição do Chá das Mulheres da Indústria movimentou a sociedade que marcou presença em uma ação que se reveste de solidariedade, alegria e reencontros. Uma noite memorável, com o objetivo de arrecadar recursos em prol da Ala Infantil do Hospital do Câncer – Unacon. Parabéns à coordenadora do Grupo Mulheres da Indústria, empresária Ray Holanda e seu staff pelo sucesso do evento beneficente.

PARABÉNS!

Linda e querida publicitaria e designer, Karenna Lima, brinda a nova idade no sábado, 11, em família. A coluna deseja felicidadessss!

VIVASSSS

Aniversariante do sábado, 11, advogado Marcus Vinicius Paiva Silva, comemora a data ao lado da mulher, Carol. Felicidades!

A analista legislativa Raimunda Fontenelle, celebrou mais uma volta ao sol neste 9 de dezembro. Mais saúde, mais alegrias e mais sucesso!