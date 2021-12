Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (19/12) para seu signo

Sagitário (22/11 – 21/12)

Conversas motivadoras e carregadas de emoção intensificarão o amor. Abra o coração, crie planos com o par e some forças. Um sonho poderá se concretizar e movimentar a vida numa direção mais atraente. Espere por conquistas e vitórias com Marte em seu signo. Um novo ciclo de vida favorecerá as finanças e mudanças no lifestyle. O orçamento ficará mais equilibrado nesta fase.