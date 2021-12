Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta

Sensualidade

Data estelar: Lua cresce em Touro

Agradar os sentidos é sensual, uma necessidade fundamental, muito mais agora que, como nunca antes na história da civilização, somos bombardeados pela incoerência do mundo que nós mesmos inventamos e, ainda mais, sustentamos diariamente em nossas prisões existenciais.

Agradar os sentidos é equilibrar um pouco o jogo, pois, mesmo que nada se resolva com isso, é, pelo menos, a sensação daquele raio de Sol na pele que aquece e vivifica, um olhar de atração sobre nós, o aroma da pele que nos seduz, o sabor de um alimento, a magnificência do céu profundo que nos toma por assalto.

A sensualidade é necessária, sem ela o corpo e a alma vão desidratando e envelhecendo. Reserva um tempo para, hoje, agradar teus sentidos, assim como também servir para agradar os sentidos de outrem.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Certa dose de frustração pela condição atual há de ser considerada benéfica, porque será o ponto de apoio para continuar a aventura do progresso. Porém, é um remédio delicado, que pode se transformar em decepção.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A normalidade acena com a possibilidade de sua alma se sentir mais segura e confortável, porém, isso seria pertinente, não fosse que, ao mesmo tempo, a mesma alma anseia viver um momento de excitação, de surpresa.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A inconsequência juvenil é independente da idade, é uma forma de agir por impulso, sem pensar nos resultados nem muito menos no preço que se paga por tudo que se faz. Dar certo ou não é irrelevante, só importa agir.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Paradoxalmente, se você quiser aumentar sua independência, você precisa constituir laços de cooperação e interdependência com as pessoas que sua alma chamará de amigas. A amizade é um assunto sério e muito profundo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem tudo pode ser amarrado e deixado em ordem em tão pouco tempo, como sua alma pretende. Porém, ainda assim muita coisa pode ser adiantada. Faça o possível, não se forçando a realizar mais do que puder. Melhor assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A aventura do progresso é interminável, porque, sem importar o quanto você tenha avançado, a alma sempre irá querer aquilo que ainda não conquistou. Se isso é bom ou mau? Não há moral no caminho do progresso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nem tudo que a alma sente há de ser tomado como um pressentimento a ser levado a sério. Porém, como diferenciar os sentimentos? É para isso que serve o discernimento, mas que, para ser usado, há de haver vontade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É sábio reconhecer com a maior clareza possível quem seriam seus aliados e adversários, para que sua alma se tranquilize a respeito dos que considera aliados, e também mantenha por perto, para monitorar, os adversários.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Você não precisa atropelar ninguém para fazer o que deseja, porque, neste momento, apesar das limitações e constrangimentos, você pode seguir em frente sem pedir licença para ninguém. As explicações serão posteriores.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Viver o que o desejo propõe, haveria algo mais interessante do que isso? É, é claro, se você souber desejar, porque de nada adiantaria ir em frente sem saber distinguir um desejo de um capricho, não é? Ou será que é?

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Sair da caverna para se lançar à aventura? Ou ficar no conforto e segurança da caverna imaginando mundos e fundos que não serão experimentados concretamente? Talvez seja possível viver as duas coisas ao mesmo tempo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A dispersão é difícil de superar, mas não impossível. Não se trata de se esforçar nem tampouco de focar, mas de agir com leveza e despreocupação, para que a ansiedade não se intrometa em suas atividades. Aí sim!