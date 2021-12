Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (23/12)

As tradições não são eternas

Data estelar: Saturno e Urano em quadratura; Lua míngua em Leão

As tradições não são eternas, nasceram de alguma necessidade, foram sustentadas ao longo do tempo, fortalecidas pelos bons resultados que produziram, mas nós existimos na época em que as tradições ótimas de outrora se transformaram nos cadáveres ambulantes de hoje em dia.

As tradições não são eternas, têm sua razão de ser na mesma medida em que produzem resultados benéficos para as pessoas que as praticam e para a sociedade em que elas se inserem.

Ao passo que o espírito do tempo vai mudando e, assim, as necessidades das pessoas e da sociedade também mudam, as tradições de outrora perdem sentido e vão se tornando imposições severas.

É impossível criar novas tradições do dia para a noite, enquanto as velhas vão morrendo, outras novas vão nascendo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As mudanças em andamento são também mudanças de vínculos, porque os que outrora eram produtivos e benéficos, em muitos casos deixaram de ser, e se transformaram em lastros improdutivos. Intervenha nesses casos. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Mesmo que você pretenda conservar tudo como era antes, esse esforço não será coroado com êxito, porque o mundo não é mais o de antes e seria impossível você se isolar tanto, que as coisas continuassem iguais.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Até mesmo sua rica inteligência é ofuscada pela complexidade do panorama com que precisa lidar. Não se preocupe com isso, é uma situação passageira, porque logo mais, num futuro próximo, você readquirirá a lucidez.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os riscos podem provocar aversão, mas não seria possível enfrentar os acontecimentos sem os aceitar. Portanto, cuide para não se estressar demais diante dos riscos, mas aceitar o que a vida lhe propõe, com alegria.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O impacto que sua alma pretende causar no mundo não será resultado de golpe de sorte algum, mas de planejamento, organização e constante adaptação aos movimentos de mudança que se operam no mundo. Nada ao acaso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Entre repetir o que deu certo outrora e tentar novas formas de abordar os mesmos assuntos de sempre, prefira a segunda opção. Talvez não seja nem fácil nem muito menos espontâneo esse movimento, mas vale tentar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

De início, a alma resiste às mudanças, mas faz isso por pura inércia, impensadamente, porque se refletisse com clareza, abraçaria logo as transformações e embarcaria na aventura proposta por elas. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Mesmo que as emoções intensas pareçam apontar à inevitabilidade de algumas decisões impulsivas e precipitadas, procure resistir a esse apelo, porque esse cenário não é produtivo nem tampouco benéfico.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O jeito com que tudo vinha sendo feito não é mais produtivo nem muito menos brinda com resultados positivos. É hora de mudar tudo, porque nem sequer as tradições são eternas, tudo muda e o faz com muita rapidez.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aceite a perspectiva de que, na prática, tudo seja muito diferente do que você imaginou. Isso é natural, e não deve haver conflito algum a respeito, apenas a necessária adaptação da teoria à prática. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os dilemas podem ser incômodos, mas não são ruins, porque refletem com fidelidade as emoções desencontradas com que sua alma precisa lidar nesta parte do caminho. A ambiguidade tem conselhos para lhe dar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agora é quando sua alma tem a oportunidade de começar a descobrir que, por trás dos perrengues e dificuldades experimentadas, tudo que se apresentou veio por bem, veio a mobilizar mudanças essenciais. Tudo por bem.