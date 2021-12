Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

Data estelar: Lua Vazia das 7h até 11h54, quando ingressa em Peixes

Há horas em que a maior inimiga é a própria mente, porque nela se cozinham argumentações nada auspiciosas, que nutrem a angústia, te convencendo de que o futuro só poderia ser sombrio.

O antídoto não está em outro lugar do que na própria mente, porque assim como ela pode te afundar por inércia, se tu te ergues e utilizas a força de vontade, poderás te opor ao que tenta te derrubar.

Oculta no medo que te atormenta está essa força que parece te faltar. É isso mesmo, por trás de tuas fragilidades está o poder.

Tu não te sentirias frágil e naufragando, não fosse que tua alma conhece a força e sabe navegar com destreza pela vida afora e dentro. Como reverter o processo e transformar a fragilidade em força? A distância que te separa disso é apenas uma decisão.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Umas sacudidas serão necessárias, porque de outra forma a inércia continuaria avançando e comprometendo todo o esforço que foi desenvolvido até aqui. Isso não seria digno deste momento de sua vida. Intervenha com firmeza.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nada está resolvido, tudo depende, ainda, de muito esforço e trabalho, mas se essa perspectiva produzir desânimo em você é porque sua alma andava fantasiando com assuntos completamente fora da realidade disponível.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Elevar o tom da voz não garante que suas opiniões sejam ouvidas com mais atenção, às vezes muito pelo contrário, porque do jeito que as coisas andam, as pessoas se sentem desafiadas a brigar por muito pouco. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Corte pela raiz os relacionamentos e situações que não se adequam mais à pessoa em que você se transformou. Sua alma passou por muitas mudanças, mas a realidade ao seu redor não acompanhou isso na mesma velocidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A sinergia desejada só acontecerá como resultado de algumas discussões importantes que precisam ser postas sobre a mesa com total honestidade e transparência. Isso é fundamental, senão nada sairá do lugar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando os responsáveis não fazem o que precisam, alguém tem de tomar para si essa responsabilidade, e fazer acontecer. Adivinhe quem, dentre todas as pessoas, será a alma sorteada para assumir as responsabilidades?

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você vai precisar tomar algumas medidas mais enérgicas para que as pessoas saiam da inércia e façam a parte que lhes toca, porque se ficar esperando por elas reagirem por si sós, só acontecerá isso, ficar esperando.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Mexa no vespeiro, porque ainda que isso provoque algum estresse, isso será preferível a continuar empurrando situações ao futuro, que se repetem, mas que sua alma deseja ver finalizadas o quanto antes.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Algumas coisas precisam ser ditas e, muito provavelmente, nem dê tempo para aprimorar a comunicação, terão de ser expostas de uma maneira crua, pressionadas pela urgência. Isso aliviará um pouco a tensão.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O que sua alma considera justo não é necessariamente o que as pessoas com que se relaciona acham. A discordância de conceitos de justiça, além das mentiras que circulam à solta, complicam bastante esta parte do caminho.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando as medidas enérgicas se tornam necessárias, há de se tomar cuidado para não se exceder nelas, porque são medidas de exceção, que não hão de servir para você aliviar todas as tensões. São medidas pontuais.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

No fundo e no fim das contas, no mundo humano tudo é uma decisão. Neste momento, por exemplo, você tem razões para animar e para desanimar, e sua alma terá de decidir a que movimento dar mais valor e exaltar. É assim.