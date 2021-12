Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda

Onde está a saída?

Data estelar: Marte e Plutão em sextil; Lua cresce em Capricórnio

Que a maior parte do tempo tu te obrigues a sustentar uma vida racional, cumprindo teus deveres, fazendo o que o manual e etiqueta da civilização mandam, não significa que isso te conforte.

Lado a lado do aparente conforto com que a normalidade te brinda caminha a vertigem produzida por todos os sacrifícios que tens de fazer para continuar sustentando esse estilo de vida.

Em muitos momentos te dá vontade de chutar o balde e mandar tudo ao inferno, mas tua alma está tão inextricavelmente misturada com tudo, que se isso fizesses, tu também irias ao inferno.

Tua alma não está só nessa angústia, esse mal-estar é uma dimensão em que todos estamos em comunhão, buscando uma saída honrosa.

Teus antepassados, teus contemporâneos e teus descendentes a buscam.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aproveite o dia porque há energia suficiente disponível para abrir passagem e estabelecer um marco. Muito caminho foi percorrido até aqui e muito mais ainda será trilhado, por isso é importante estabelecer um marco.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os conceitos que serviram para você entender o mundo precisam ser substituídos por outros, mais avançados e amplos, de modo que seu entendimento continue sintonizado com os fatos, em vez de atrasar o processo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

De uma forma ou de outra, tudo vai mudar, e sua alma sabe bem disso. O assunto é, por isso, que nível de resistência você oporá à força avassaladora das mudanças. Você vai ajudar ou você vai atrapalhar o processo?

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O bom entendimento entre as pessoas faz com que se perca menos tempo e, ainda mais, se ganhe uma sinergia que torna tudo mais simples e rápido. Por que será então que as pessoas não buscam ansiosamente o entendimento?

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Em vez de você gastar seu tempo se lamentando porque ninguém oferece uma mão amiga para ajudar, faça tudo que estiver ao seu alcance, pois, assim ganhará vantagem e poderá se dedicar a outras coisas depois. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aquilo que merecer celebração há de ser celebrado com toda pompa e circunstância, porque de agruras a vida está cheia e o tempo da alegria costuma ser bastante curto. Invista na celebração, sua alma merece e precisa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Casa e família deveriam ser dimensões que brindam com conforto, segurança e um ambiente acolhedor. Porém, nem sempre isso é assim, porque as pessoas andam todas à beira de um ataque de nervos. Tolere e compreenda.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Tudo que seja importante, precisa ser conversado com paz no coração e muita ternura nas palavras, porque importante mesmo é o entendimento e não apenas vomitar as palavras emotivas sobre outras pessoas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora é um breve momento propício para você organizar suas finanças e fazer o que é certo. Nada de gastança, nada de poupança, mas organizar tudo para que as coisas sejam leves e alegres para todas as pessoas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tome as iniciativas pertinentes para você demonstrar sua força, mas sem que isso adquira tonalidades ofensivas para ninguém, porque ofensa não é demonstração de força, mas de fraqueza. Cada coisa em seu lugar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Recriminações, sempre haverá motivo para elas, porque muitos erros são cometidos, e isso é percebido depois. Então, a alma se recrimina pela falta de atenção e lucidez. Perder tempo com isso é uma pena.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Atitudes firmes se fazem necessárias, para que a ordem que você está tentando colocar em marcha não seja atrapalhada pelas pessoas, que não se importam com ordem nenhuma, e fazem as coisas sem planejamento algum.