Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (21/12)

A ambição

Data estelar: Sol ingressa em Capricórnio; Lua Vazia das 11h45 até 18h55

Quanto mais elevada seja a subida que tua alma fizer na vida, maior se tornará, também, a vertigem que se instalará na tua consciência, porque a cada dia terás mais a perder, caso alguma adversidade se instalar.

Será que isso te prevenirá de fazer uso de tua ambição? Certamente que não, ela continuará te atiçando para que continues tua luta de garantir prestígio, dinheiro e uma ótima posição na arquitetura do mundo.

Independente de sistema econômico ou sociológico, nenhum ser humano anseia ser ninguém, um invisível anônimo na multidão, nada disso! De uma forma ou de outra, todo ser humano pretende ter visibilidade e conquistar o respeito de seus semelhantes.

Por isso, trata tua ambição com respeito, para que tuas conquistas tragam resultados benéficos para ti e para todos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Quanto mais se sobe na vida, mais vertigem a alma sente diante da mera perspectiva de tropeçar e cair. Isso é normal e não deve ser levado muito a sério, é apenas um sinal positivo de que sua alma conhece as alturas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando a alma começa a se projetar ao futuro, o desânimo atual deve dar lugar a esse movimento, mesmo que resmungando e atualizando sentimentos antigos de frustração. Não importa, se projete ao futuro, sonhe.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É hora de arriscar um pouco mais que de costume, porque de outra maneira tudo continuará pela via da inércia, e essa não seria a melhor escolha. Este é o momento em que sua alma precisa definir o rumo que deseja.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas com que você se relaciona são importantes na mesma medida em que sirvam de referência, seja pelo apreço ou também porque sua alma as quer ver pelas costas. De um jeito ou de outro, elas são referências.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tudo que é muito bom dá trabalho, e isso é necessariamente assim para que a alma humana valorize direito o esforço que leva à realização. É insuficiente atrair a boa fortuna, é preciso correr atrás dela para a capturar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O divertimento é necessário e faz muito bem à alma. Procure se aproximar das situações que deixem sua alma leve, se distanciando de tudo aquilo que lhe pesa e que a faz mergulhar em preocupações. Leveza e nada mais.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Considere com carinho a perspectiva de se aproximar mais das pessoas que fazem parte do seu dia a dia, mas que por essas coisas estranhas da vida se tornaram distantes, quase desconhecidas. Hora de superar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Muitas coisas precisam ser ditas com clareza antes de continuar em frente, mas não de qualquer forma, e sim escolhendo com cuidado o cenário e o momento, no qual as pessoas em vista estejam receptivas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Faça contas para que tudo esteja direito e organizado. Faça contas para evitar surpresas posteriores. Fazer contas pode ser chato, mas é uma das atividades humanas que agregam ordem e previsibilidade a tudo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora é o momento de continuar em frente e de se abrir passagem no meio de quaisquer dificuldades e obstáculos que, por desventura, sua alma estiver enfrentando. Faça isso com confiança e firmeza.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Este é o momento do ano em que começa a retração de sua alma, o processo mediante o qual se passa em revista tudo que foi feito, e também tudo que deixou a desejar. É um processo íntimo e profundo, mas, em frente!

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça contato social, evite o isolamento, porque nesta parte do caminho sua alma precisa revitalizar os laços que a vinculam com pessoas que, mesmo não sendo muito semelhantes, mesmo assim são referências importantes.