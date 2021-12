Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (26/12)

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

De pouco em pouco, a construção de sua experiência de vida acabará entrando nos eixos novamente. De pouco em pouco não é o que sua alma gostaria de ver acontecendo, mas é o que, por enquanto, está disponível. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Hoje é um ótimo dia para você reunir algumas pessoas e jogar conversa fora com elas, porque desse exercício aparentemente banal surgirão algumas ideias interessantes que poderão ser aplicadas no futuro.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É justamente no momento em que sua alma deixa de buscar o que com tanto afinco investigava e procurava, que por aquelas mágicas misteriosas do destino você dá de cara com aquilo que, antes, eludia seus esforços.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas dizem algumas coisas impensadamente, sem ter a mínima noção do impacto que causam com suas palavras. É importante você ter isso em mente, para não se voltar contra os mensageiros, que desconhecem a mensagem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os ingredientes de sua realidade atual são contraditórios entre si, e isso agrega complexidade à construção de tudo que sua alma pretende realizar. Não se importe com isso, continue tentando apesar de tudo e de todos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Evite esperar que as pessoas lhe estendam convites, será melhor você tomar a iniciativa de organizar o que imagina ser melhor fazer, do que ficar esperando que as pessoas cumpram os protocolos e etiquetas. Isso não.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mesmo sendo pouco o que seja possível fazer hoje, será suficiente se for bem feito. Por isso, reluza sua boa vontade e se desapegue dos resultados. Seguindo essa linha de conduta, hoje será um dia muito produtivo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A leveza é fundamental, tudo o mais que sua alma deseja experimentar depende dela. A leveza não há de depender de circunstâncias, mas ser algo que sua alma decide interiormente, e que irradia como uma influência.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquiete seus ânimos, faça o possível e o que estiver dentro do seu alcance para construir um ambiente sossegado para sua alma e, também, para todas as pessoas que estiverem dentro do seu círculo de influência.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Sem você perceber, falará de coisas que, talvez, ainda gostaria de manter sob sigilo. Se isso acontecer, observe as reações e colha essas informações para entender melhor como funcionam os relacionamentos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há coisas que a alma sabe, mas que nunca conseguirá explicar como é que sabe o que sabe. O conhecimento espontâneo é uma realidade ao alcance de qualquer ser humano, e há momentos em que isso fica em destaque.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Dá para conversar abertamente sobre algumas questões que atazanam sua alma, mas é fundamental você escolher as interlocuções certas, com pessoas que saibam ouvir, porque de outra forma o tiro sairia pela culatra.