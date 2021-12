Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (18/12)

Da análise à síntese

Data estelar: Lua Cheia em Gêmeos

Tua mente te apresenta a percepção de uma multiplicidade tão ampla e diversa de acontecimentos, que ela mesma se apressa a brincar de juntar os pontos para que as coisas tenham um sentido que as alinhave.

Nenhum de nós buscaria sentido e significado com tanta ânsia não fosse o pressentirmos oculto nas entrelinhas dessa multiplicidade que nos deixa perplexos, de tão contraditória e paradoxal que é.

Te sugiro que deixes de te preocupar com resolver os paradoxos, pois, não há como esses deixarem de existir; nós, os seres humanos, nos contradizemos o tempo inteiro e, ainda por cima, detestamos ser cobrados por isso.

Te ocupa, isso sim, com ir além da mente que analisa para ingressar no mundo da síntese, da percepção da comunhão.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O renascimento está em marcha, mas ainda há diversos obstáculos que impedem sua alma de desfrutar do caminho. Não importa, siga em frente, porque do outro lado dos problemas estão as soluções também. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As preocupações hão de ser substituídas por movimentos eficientes que demonstrem sua boa vontade de progredir. Com a alma preocupada, você evita empreender qualquer tipo de ação, e isso atrasa o progresso. Melhor não.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sua importância está atrelada ao valor que sua alma outorga aos relacionamentos. A própria importância não é um fato isolado da complexa trama de vínculos sociais, pelo contrário, é nela que se constrói ou destrói.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O barulho que as pessoas fazem, na tentativa de demonstrar elevação, felicidade e esperança nesta época do ano, dessa vez não bate bem em sua alma, muito pelo contrário até. Respeite seu movimento interior.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando as pessoas se entendem, podem muito mais do que quando andam desentendidas, seja pelas razões que forem, sempre muito justas na visão de cada uma delas. Os resultados do desentendimento são desoladores.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nada daquilo que lhe provoca arrependimento há de sobreviver em sua alma, porque agora é o momento de passar através de todas as sombras e se projetar a um futuro novinho em folha, sem vínculos com nada do passado.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Derrube os paradigmas que não se ajustam mais ao tipo de pessoa em que você se converteu. É imprescindível que você amplie seu entendimento sobre a vida e relacionamentos, e que abandone tudo que não precisa mais.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Continue apostando e acreditando em seus planos, mas também preserve um olho atento à direção dos ventos, para mudar tudo quando seja necessário. A vida é um jogo que muda constantemente, e que requer atenção.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A preservação dos relacionamentos que mais interessam à sua alma num estado saudável e feliz, requer de sua parte atenção e uma dose de tolerância além da imaginada. Do contrário, tudo vira um campo de batalha.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Esta é a época do ano em que sua alma não se sente à vontade em lugar algum, é como se fosse de outro planeta, com saudade de casa, e tudo parece estranho por aqui. Isso passa, e não é verdadeiramente importante.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há coisas prazerosas que se pode exercitar na solidão, mas apesar de haver elevação e regozijo nelas, nada comparado com o momento da partilha, que multiplica o prazer através das pessoas participantes. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A ação é imprescindível, porque sem ela tudo continuará sendo dúvida, dilema e incerteza. A ação, por mais errada que seja, pelo menos faz com que sua alma entenda a diferença entre uma coisa e outra. Ação e nada mais.