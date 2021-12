Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para nesta quarta-feira

A liberdade

Data estelar: Lua cresce em Aquário

A liberdade que buscas não a encontrarás na independência, porque, sem o perceber, a independência te desconectará dos necessários relacionamentos com que todo e qualquer ser humano há de construir sua experiência de vida.

Tua liberdade está na interdependência que estabeleceres com as pessoas que te atraiam, porque com elas te sintas à vontade, familiarizada, como se estivesses na tua casa.

O apoio mutuo, a solidariedade, a colaboração, é por meio da prática dessas virtudes que descobrirás a liberdade, porque, ao contrário do que parece, ela, a liberdade, não há de te distanciar das pessoas ou do mundo, mas te dar o suporte para oferecer aquilo que na verdade buscas que ofereçam a ti.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para que as coisas não sejam tomadas pela inércia, e se acomodarem no lugar em que se encontram, sua alma precisará intervir com bastante firmeza e determinação. Nada mais e nada menos fará com que tudo siga em marcha.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aceite a dose de esforço que lhe cabe desenvolver diante dos acontecimentos, porque neste momento de sua vida as coisas não virão de mão beijada, e apesar das aparências, isso é uma bênção. É o jogo da vida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Neste momento, ainda que você se sinta com a razão totalmente do seu lado, não seria interessante você partir para a discussão, porque o resultado seria contraproducente. Ter razão é suficiente, não precisa brigar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Rupturas são necessárias, para que o ambiente pelo qual você transita, que é feito de pessoas e situações, esteja adequado às transformações que sua alma processou nos últimos tempos. Tudo de acordo. É assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nada sairá do lugar sem atitudes firmes, porque do jeito que andam as coisas, as pessoas andam precisando tanto de descanso e conforto, que acabam se entregando à inércia, e fazendo muito menos do que poderiam. Mão firme.