O Swamy Hotel, um dos mais luxuosos do município de Cruzeiro do Sul, segundo maior município do Acre, está sendo anunciado para venda por uma página de leilão na internet.

De acordo com a página no Facebook da leiloeira Deonizia Kiratch, o imóvel está avaliado em R$ 8.770.459,00. Porém, o lance mínimo para quem quiser arrematar o hotel é de R$ 4.472.934,00.

O leilão deve acontecer na próxima terça-feira (7), através da página da leiloeira na internet.