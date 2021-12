Idosa é atropelada e tem perna dilacerada em grave acidente em Rio Branco

A idosa Francisca dos Santos Silva, 71 anos, foi vítima de um grave atropelamento na noite desta quarta-feira (22), na Estrada do Calafate, no bairro Vila Betel, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Francisca estava caminhando em via pública próximo a rotatória do posto de combustível Floresta, quando foi surpreendida por um motorista ainda não identificado que dirigia um carro Nissan de cor prata e que acabou lhe atropelado. Com a força do impacto, a vítima foi arremessada e bateu a cabeça no asfalto violentamente, ficando com o joelho dilacerado, quebrando a perna direita e o braço direito no acidente.

Momento antes de atropelar a idosa, o veículo atropelou um homem na estrada do Calafate, próximo a Fundação Bradesco, que também foi atendido pelo pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Populares acionaram a ambulância básica do Samu, que esteve no local e prestou os primeiros atendimentos a idosa, sendo necessário o apoio da ambulância avançada, que estabilizou a vítima e encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais militares estiveram no local e recolheram o retrovisor do veículo, tendo identificar o condutor do automóvel através do número de série do objeto. Os PMs fizeram patrulhamento na região em busca do motorista que fugiu, porém, ele não foi encontrado.

O caso segue sob investigação dos agentes da Polícia Civil.