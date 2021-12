Idoso toma Viagra e mata esposa após ela mudar de ideia e recusar sexo

Um italiano, de 80 anos, matou a esposa Natalia Kyrychok, de 61, a facadas após ela prometer fazer sexo com ele no Natal, mas mudar de ideia e recusar depois que ele tomou Viagra. O caso aconteceu no sábado (25), em Fanano di Gradara, na Itália.

Por conta da recusa da mulher, Vito Cangini discutiu com ela e a acusou de estar atraída pelo chefe dela. Na sequência, ele a esfaqueou e deixou o corpo ensanguentado no chão. Depois, foi para cama.

Conforme a mídia local, na manhã seguinte, ele teria tomado café da manhã e levado o cachorro para passear como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, depois de um segundo passeio com o cão, Vito ligou para o restaurante onde a mulher trabalhava.

Na ligação, o homem afirmou ao dono que ele nunca mais veria Natalia, que era cozinheira no local há dois anos. “Sei que algo está acontecendo entre vocês dois”, disse o idoso ao proprietário.

O dono do restaurante decidiu acionar a polícia, que visitou a casa do suspeito. No local, os agentes encontraram o corpo da vítima com pelo menos quatro facadas, incluindo uma no coração.

Segundo a polícia, o idoso foi detido e a suposta arma do crime foi apreendida. A investigação está em andamento.