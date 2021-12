Ieptec abre inscrições gratuitas para processo seletivo; veja edital e saiba como participar

O Instituto De Educação Profissional E Tecnológica – Ieptec/Dom Moacyr divulgou nesta terça-feira (21) abertura do processo seletivo simplificado de seleção de bolsistas e formação de cadastro de reserva, para professor autor, para atuação nos cursos de formação inicial e continuada do Programa Pronatec/Novos Caminhos na modalidade de Educação à Distância – EaD.

O edital, disponibilizado no Diário Oficial do Estado (DOE), visa selecionar candidatos para provimento de vagas nos cargos de nível superior com bolsas no valor de 55,00 (conforme material produzido).

As inscrições serão gratuitas e se darão presencialmente e on-line, ocorrendo no período de 21 a 28 de dezembro de 2021, na sede do IEPTEC/DOM MOACYR, Rua Riachuelo, nº 138 – Bairro José Augusto, Rio Branco/AC, nos dias úteis das 08:00 às 11:30 e de 14:00 às 16:30 e no endereço de e-mail ([email protected]).

No ato da inscrição o candidato deverá: a) enviar o curriculum vitae, com cópias dos documentos comprobatórios, a saber: diploma de graduação, certificado de cursos realizados, declarações de experiências profissionais, etc; e documento de identificação pessoal com foto legível e sem rasura, em envelope único (presencial) ou em pdf único (on-line), bem como a ficha de inscrição devidamente preenchida.

Veja o edital completo:



