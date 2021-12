Igrejas no AC não precisam exigir passaporte da vacina em cultos e missas, decide Comitê da Covid-19

O Governo do Acre decidiu nesta quarta-feira (15), por meio do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, que os templos religiosos não precisam exigir o passaporte da vacina durante cultos, missas e atividades convencionais.

O comprovante, no entanto, terá que ser apresentado quando as denominações promoverem eventos especiais, com mais de 100 pessoas – no caso de shows e congressos. Restaurantes e outros setores do comércio em geral devem continuar exigindo o passaporte.

A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) implantou a medida no último dia 29 de novembro, a partir de uma determinação do governador Gladson Cameli, como forma de combater o avanço da pandemia e a chegada da variante Ômicron, registrada pela primeira vez na África do Sul e com casos já confirmados no Brasil.