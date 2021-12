Índice usado para calcular impostos em Rio Branco tem aumento de mais de 10%; entenda o impacto

Em um decreto publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (17), a Prefeitura estabeleceu o novo valor da Unidade Fiscal do Município de Rio Branco (UFMRB) que passa a vigorar a partir do dia 1 de janeiro de 2022.

A taxa é R$ 153,86 (cento e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos) – R$ 15,20 a mais do que o definido para esse ano (R$ 138,66) na gestão da ex-prefeita Socorro Neri.

O valor foi corrigido em 10,9%.

A UFM é utilizada para cálculo de tributos municipais na vigência do exercício de 2022, como os impostos, incluindo o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Ela também é o índice oficial para correção de dívida ativa. Também é utilizada para o cálculo de todos os tributos.