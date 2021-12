Influencer acreana Jéssica Ingrede tieta famosos em festa da Gkay e faz Gil do Vigor escancarar coração: “Povo que amo”

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

A influencer acreana Jéssica Ingrede está em Fortaleza – CE, participando novamente da tradicional e famosa ‘Farofa da Gkay’, evento de aniversário da atriz e digital influencer Gessica Kayane, conhecida como Gkay, que realiza o evento desde 2017.

A acreana está hospedada no Marina Park Hotel, na companhia de diversas celebridades e influenciadores populares na internet. Na tarde deste domingo (5), a blogueira acreana compartilhou sua chegada no resort onde ficará hospedada durante os dias 5, 6 e 7 de dezembro.

Jéssica compartilhou com seus seguidores um vídeo do encontro com o ex-BBB Gil do Vigor, que também é um dos convidados do evento. No vídeo, o ex-BBB deixou um recado para os acreanos e para a ex-BBB Gleici Damasceno. Confira:

Além de Gil, a acreana registou momentos ao lado da famosa Blogueirinha e Lorrane Silva, conhecida como ‘Pequena Lo’.

Durante os 3 dias de festas, shows de Wesley Safadão, Xand Avião, Léo Santana, Alok, É o Tchan, Pedro Sampaio e Zé Felipe estarão rolando nos stories da influencer acreana.

