Influenciadora do AC distribui doces em unidade de saúde e comove mãe de menino autista: “Mesmo com 39,5 graus de febre, sorriu”

“A melhor recompensa por uma boa ação não se faz expressada aos olhos de todos, mas sim que é representada pelo sorriso de quem recebeu, e esse presente não tem nenhum valor material que pague”. Esta frase do pensador Davi Belov expressa que, mesmo diante de um ano repleto de perdas como foi 2021, a época natalina costuma ser um período onde as pessoas tentam, de algum modo, expressar gratidão pela vida através de ações que podem parecer simples para alguns, mas que acabam se tornando especiais para muitos.

Este foi o caso de Adjayna Santos, de 33 anos, que foi até à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, em Rio Branco (AC) buscar atendimento para o filho de 3 anos, e que foi surpreendida pela iniciativa da influenciadora digital Mel Silva, que distribuía chocolates e brownies para as crianças que estavam na unidade, na tentativa de colocar um sorriso no rosto daquelas pessoas que se encontravam à espera de um atendimento médico.

“Ontem, tive que sair às pressas para a UPA da Sobral, meu filho de três anos, autista, estava com uma febre muito alta por conta dessa gripe viral. Saí sem jantar, sem um real no bolso, quando de repente apareceu um casal entregando brownie e caixa de bombom para as crianças”, disse a mãe ao ContilNet.

Adjayna contou que ao ver o filho sendo agraciado por aquele gesto simples, ficou muito emocionada, pois viu um sorriso sendo estampado no rosto do pequeno, que é autista moderado e que foi acometido pelo surto de gripe que está acontecendo na capital.

“Meu filho segurou a caixa e até esqueceu do desconforto da agulha do soro. Eles chegaram e nos desejaram feliz natal e entregaram brownie para os adultos e caixa de chocolate para as crianças, levando muitos sorrisos de gratidão. Fiquei muito contente em saber que existem pessoas de bom coração. Ele dificilmente sorri para alguém, e ontem mesmo com 39,5 graus de febre, ele sorriu”, relatou.

“NÃO PRECISAMOS DE MUITO PRA FAZER UMA BOA AÇÃO”

Ao ser procurada pela reportagem do ContilNet, a influenciadora – e por que não dizer de boas ações? – ficou surpresa com o fato de a mãe ter expressado gratidão pelo ato nas redes sociais. A ideia, segundo ela, partiu de um pedido simples da filha. A partir de então, criou-se uma rede de solidariedade entre familiares, amigos e seguidores.

“Eu tenho uma filha de 3 anos que ama doce. Duas semanas antes do Natal, ela me pediu uma caixa de chocolate e imediatamente já fui comprar. Naquele momento, me bateu um aperto no coração e pensei comigo: ‘meu Deus, quantas crianças gostariam de uma simples caixa de chocolate e não podem ter…’, então orei e compartilhei o desejo do meu coração com meus seguidores e parceiros e conseguimos idealizar e realizar o projeto”, disse.

Mel trabalha na área de marketing da Artesanale Brownies, que foi um dos empreendimentos parceiros na ação. “Compartilhei a ideia com a Thalita, que é minha amiga pessoal, ela super apoiou e abriu portas pra que outros parceiros ajudassem também”, frisou.

A influenciadora disse que, no ato da entrega, se sentiu recompensada ao ver a gratidão que expressava os sorrisos dos pais e das crianças que estavam naquela unidade, em situação de vulnerabilidade. Segundo ela, em média 200 crianças foram contempladas – e este número ainda irá aumentar com as entregas que farão neste sábado (25).

“No início pretendia impactar pelo menos UMA criança, mas conseguimos muito mais do que eu podia imaginar em tão pouco tempo. O que recado que fica é que não precisamos de muito pra fazer uma boa ação. Um chocolate pode fazer o Natal de uma criança, um pouco mais doce e mais feliz”, falou.