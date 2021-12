Jairo Cassiano avalia ações do DEM e não descarta candidatura em 2022

O ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, presidente Estadual do Democratas concedeu nesta sexta-feira (24), entrevista às Rádios Avalanche FM, Difusora e Aldeia FM de Sena e fez um balanço das principais atividades do Democratas ao longo do ano.

Segundo ele, o partido vem se expandindo no Acre e atualmente conta com 18 vereadores, 01 prefeito, 01 deputado estadual e o seu principal líder, o deputado federal Alan Rick. Além disso, vem se organizando nas principais regionais do Acre para as Eleições do ano que vem.

Na última quinta-feira, Jairo Cassiano esteve no município de Capixaba, principal berço do Democratas do Acre, tendo em seus quadros o prefeito Manoel Maia e mais três vereadores, dentre os quais Amilton Cunha, presidente da Câmara Municipal.

Confira os principais pontos da entrevista cedida por Jairo Cassiano:

1 – Jairo, você como presidente do DEM e um dos principais colaboradores do mandato do deputado Alan Rick, quais foram os principais investimentos do mesmo em nosso Estado?

Jairo Cassiano: O deputado federal Alan Rick é um parlamentar atuante e que tem investimentos em todas as áreas. Destaco aqui duas principais bandeiras: A reforma e ampliação do Hospital do município de Acrelândia, a reforma e compra de equipamentos para o Hospital de Tarauacá, investimentos de mais de 3 milhões de reais no Hospital de Mâncio Lima que está pronto para inauguração e começou também a reforma da unidade mista da Vila Santa Luzia, no município de Cruzeiro do Sul. No meu município, Sena Madureira, friso a obra de reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes (mais de 12 milhões em investimentos). Além disso, Alan Rick destinou 3 milhões de reais para implantação de leitos de UTI no João Câncio Fernandes. Após sua conclusão, será um Hospital de referência na Regional Purus.

Na área da Produção, a construção da rampa de embarque e desembarque no município de Porto Acre e o tão sonhado Porto do Rio Caeté, em Sena Madureira, que vai ajudar muitos produtores rurais dessa região. Tais obras são construídas pelo Governo do Estado com recursos das emendas do deputado.

2 – Com relação a fusão entre DEM/PSL, como estão as articulações para a presidência Estadual do novo partido, o União Brasil?

Jairo Cassiano: Tenho a consciência de que a partir de fevereiro não sou mais dirigente partidário do Democratas, pois irá se consolidar a fusão. Estamos fazendo uma discussão interna sobre esse assunto. Tenho a confiança e o apoio do deputado federal Alan Rick para presidir o União Brasil, porém, essa discussão está sendo feita em Brasília com os líderes maiores ACM Neto e Luciano Bivar.

3 – Qual a estratégia do grupo para as Eleições 2022? O deputado federal Alan Rick é candidato a que?

Jairo Cassiano: Eu procuro ter muita calma e equilíbrio pra falar de política. Não faço com emoção, mas sempre com a ciência e matemática. Somos aliados do governador Gladson Cameli, porém, o Democratas tem os seus projetos e a principal meta é a pré-candidatura do deputado Alan Rick ao senado da república. Sua pré-candidatura não é uma imposição dele e, sim, atendendo os anseios da população. O Alan é um parlamentar atuante e se credenciou, ao longo dos anos, através de seu trabalho a disputar um cargo majoritário e as pesquisas tem mostrado a preferência do povo acreano pelo seu nome para senador.

4 – Especula-se no Acre e principalmente em Sena Madureira que você será candidato nas eleições do ano que vem. Você será candidato a deputado Federal ou Estadual?

Jairo Cassiano: Já exerci o cargo de vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e prefeito interino de Sena Madureira. É um privilégio muito grande representar o povo. Como presidente do Democratas, pude conhecer os 22 municípios do Acre e ver de perto a realidade de cada região. Hoje me sinto preparado para disputar uma eleição para deputado estadual ou federal, porém, a minha prioridade não é candidatura. É ajudar a consolidar a reeleição do Governador Gladson Cameli e também a pré-candidatura do deputado Alan a senador da república. Essas são as minhas duas prioridades. Estou conversando com a família, com os amigos e principalmente pedindo sabedoria de Deus. Tenho conversado muito com o meu amigo e irmão Alan Rick. Até o mês de abril iremos tomar uma decisão.

5 – Qual a mensagem final que você deixa para a população Acreana e principalmente para as famílias de Sena Madureira?

Jairo Cassiano: Sou muito grato a Deus pela minha vida e da minha família. 2021 foi um ano muito difícil, onde tivemos perda de amigos e muitas pessoas perderam familiares. Que neste Natal e final de mais um ano, possamos refletir melhor sobre a vida e entender que tudo aqui é passageiro. O que precisamos mesmo é viver em comunhão e em paz com nossos irmãos. Que em 2022 possamos reiterar a nossa aliança com Deus. Que seja um ano de muitas vitórias para todos nós.