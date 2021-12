Jenilson diz que não se preocupa com resultado de pesquisa: “Tenho feito as minhas”

Apontado como quarto lugar na preferência do eleitorado acreano para Governo do Acre em 2022, o pré-candidato pelo PSB, deputado Jenilson Leite, aparece com 2% das intenções de voto na pesquisa feita pelo Instituto Real Time Big Data, contratada pela TV Gazeta, e divulgada nesta quinta-feira (2).

Ao ContilNet, o deputado que cumpre agenda pela Assembleia Legislativa do Acre no Pará, disse que não se preocupa com os números: “Tenho visto várias pesquisas nos último tempos, inclusive tenho feito pesquisas internas também para mensurar a nossa caminhada, onde tenho aparecido, em algumas, com 15 pontos há meses”.

Jenilson, que está focado na construção de seu plano de Governo de forma participativa com diversas categorias como Educação, Saúde, Segurança e Cultura, afirma que este é o momento de continuar sua caminhada. “Estou nesse momento ouvindo a população e focado em pensar em projetos que possam melhorar a situação socioeconômica de nossa gente. Hoje estou no Pará, acompanhado de prefeitos, secretários de Estado, de municípios, empresários, deputados e vereadores em busca de alternativas econômicas para o Acre. O Pará é o Estado com maior desempenho na indústria do açaí no Brasil, estamos conhecendo o funcionamento da cadeia produtiva, para vê como melhoramos o cultivo dessa espécie no nosso Estado”, destacou Jenilson.

A pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 30 de novembro e ouviu 600 pessoas nos municípios de Rio Branco, Brasiléia, Sena Madureira, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri e Porto Acre, Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.