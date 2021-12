Jenilson Leite quer colocar o Acre no mapa do mercado exportador do açaí

“Com incentivo, crédito e assistência técnica, podemos colocar o Acre no mapa do mercado exportador de açaí”. A afirmação é do deputado Jenilson Leite (PSB), após visitar o município de Cametá, no Pará. Ao lado da comitiva do Acre, que está no estado para conhecer a cultura do açaí, o vice-presidente da Aleac conheceu uma das mais de 500 ilhas que compõem o município, todas produtoras de açaí nativo.

“Não temos apenas o vinho do açaí como produto final, do fruto podemos fazer café, chocolate, bebidas alcoólicas, produtos cosméticos e até móveis, e tudo isso podemos fazer no nosso estado para alcançar geração de emprego e renda para muitos acreanos”, destacou Jenilson.

As ilhas que compõem Cametá, exportam diariamente 100 mil latas de açaí extrativista, gerando uma receita ao município de R$ 2 milhões por dia ao município.

Para o extrativista Antônio Pacheco, a atividade de colheita do fruto é um momento que envolve muitas famílias: “2005, ano que começamos a extrair o açaí de forma comercial, foi o ano de mudança financeira na vida de muitos ribeirinhos, hoje, no período mais forte de produção, que é em agosto, muitas famílias ribeirinhas se mobilizam para extrair o açaí e assim fomentar a economia regional”.

A comitiva estará neste domingo (5) conversando com possíveis investidores e na segunda-feira (6) visitará a sede da Embrapa no estado que lidera a produção e a exportação mundial do açaí.