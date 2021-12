Jenilson recebe declaração de voto inusitada: “Sou bolsonarista, mas não sou alieado”

Pré-candidato ao Governo do Acre, o deputado Jenilson Leite (PSB) foi entrevistado na quarta-feira (29) no programa A Voz do Povo, da Rádio Cidade, onde falou sobre os trabalhos legislativos deste ano que se encerra e também de sua pré-candidatura.

Durante sua participação, Jenilson recebeu mensagens de apoio dos ouvintes de Rio Branco e Feijó, além de responder algumas perguntas de pessoas que ligam para a rádio durante o programa. Uma das participações chamou a atenção: um homem identificado como Toninho, disse que, apesar de ser bolsonarista, como ele mesmo se identificou no início da ligação, “tem 90% de chances” de votar no candidato socialista.

O ouvinte reconheceu o trabalho do deputado na Assembleia Legislativa e também como médico, lembrando que no auge da pandemia, no ano passado, ele trocou o paletó pelo jaleco e se afastou do parlamento para atender pacientes com Covid-19 na Capital e no interior do estado.

“O cara que tá falando com o senhor aqui é anti-lula e é bolsonarista, mas não sou alienado, não. O trabalho que o senhor fez como deputado nesta pandemia, seu desenvolvimento na Assembleia Legislativa do Acre, faz eu ter 90% de chances de votar no senhor e muitas pessoas pensam como eu aqui no Acre, viu?. O trabalho que o senhor fez de jaleco dentro dos hospitais cuidando das pessoas com Covid e é disso que o Acre precisa, de um governador humano “, declarou.

Toninho disse que Leite está habilitado para ser o governador e se as coisas continuarem como estão no cenário político, Jenilson vai “encher o barco de peixe”, brincou. Ele reconheceu a ética do deputado ao não falar mal dos adversários: “O senhor tinha toda a oportunidade de falar mal nesta entrevista, mas não fez, aí o senhor usou a ética e é isso o que ganha voto”.

As declarações do ouvinte colocam o deputado como o candidato do equilíbrio, fugindo do rumo da polarização que as eleições tendem a tomar. Jenilson agradeceu o apoio de Toninho, afirmando que o depoimento “não o envaidece, mas fortalece a seguir neste caminho que estamos e entender que a política não é um vale-tudo, é um instrumento que precisamos participar dela para servir as pessoas e não nos servir, que o seu resultado reflita na população”, destacou.

O deputado defendeu o debate amplo e respeitoso entre todos, mesmo aqueles com posições ideológicas diferentes. “Fico muito honrado porque não tenho inimigos, inclusive tenho muitas pessoas eleitores do Bolsonaro que votam em mim, porque eu tenho minhas críticas, mas não sou daqueles que ficam atacando e discutindo pois acho que temos que buscar é resolver o problema e como fazemos isso? trabalhando e dialogando, o exemplo foi na pandemia, onde ao invés de eu ficar criticando o Gladson, eu fui ajudar da forma que eu mais podia, indo para dentro dos hospitais”, finalizou.