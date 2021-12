Jéssica Sales é diagnosticada com câncer de mama e mobiliza web: ‘Vamos celebrar essa vitória juntos’

A deputada federal Jéssica Sales (MDB-AC) pegou o Acre de surpresa ao anunciar, via redes sociais, que foi diagnosticada com câncer de mama. A deputada, que é pré-candidata ao Senado em 2022, fez um vídeo e compartilhou em seus perfis oficiais nas redes.

Jéssica tem tratamento que começa, em São Paulo, com quimioterapia e imunoterapia seguida de cirurgia. “Quero dizer que vou ficar ausente fisicamente, mas vou compartilhar aqui esse momento e vamos celebrar essa vitória juntos”, desabafa.

Não demorou para que a web se mobilizasse e enviasse mensagens de fé e esperança à deputada. “Minha amiga, estarei eu e minha família em oração por sua vida e pela cura total dessa enfermidade. Receba meu carinho e minha solidariedade neste momento! Não esmoreça, creia no poder de Deus para vencer qualquer doença, por pior que seja!

Você vai vencer essa batalha! Estamos juntos em oração”, escreveu o colega de parlamento Alan Rick (Democratas-AC).

A deputada Daniela do Waguinho também desejou rápida recuperação à deputada. “Força, Fé! Deus é contigo”, escreveu.

Veja publicação na íntegra:

Meus queridos, a vida é cheia de surpresas, umas boas e outras nem tanto! Quero compartilhar com vocês uma notícia não muito boa. Calma, …calma,…não estou desistindo da política e nem da candidatura ao Senado. A propósito, estou com muito mais vontade e garra por essa luta, porque o amor que sinto por vocês e a esperança que tenho de ver o nosso estado bom pra todos é maior e mais forte do que qualquer coisa. Esse recado que gravei para vocês foi feito com muito carinho, vamos vencer juntos mais este desafio, ok?! Nada de tristeza, tudo irá ficar bem! 🙏😘.