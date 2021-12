Jesus Sérgio apresenta emenda à MP para garantir valor permanente de R$ 400 no Auxílio Brasil

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) apresentou nesta terça-feira (14) uma emenda à Medida Provisória 1076/2021, que abre crédito suplementar para o governo custear o Programa Auxílio Brasil.

De acordo com a MP, o governo deve bancar o Auxílio Brasil de R$ 400 até o final de 2022 e a emenda do deputado Jesus Sérgio visa justamente tirar o caráter eleitoreiro da MP, para garantir um piso permanente de R$ 400,00, dentro das regras do novo programa social do governo.

“Não podemos permitir que o Programa Auxílio Brasil esteja vinculado a interesses políticos eleitorais com data para encerrar o valor do ticket médio. O correto é que seja uma política pública do Estado brasileiro em socorro às famílias de baixa renda que estão enfrentando a fome e dificuldades para manter a dignidade de todos os membros do seu grupo familiar, por isso, apresentamos esta emenda”, afirmou Jesus Sérgio.