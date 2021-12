Jesus Sérgio apresenta emenda à MP para impedir novos aumentos na conta de energia

Com o objetivo de impedir um novo aumento da conta de luz do brasileiro, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) apresentou nesta quarta-feira (15) uma emenda à Medida Provisória (MP)1078/2021, que autoriza a cobrança de encargos tarifários para as concessionárias de energia arcarem com os custos ocasionados pela falta de chuvas no país.

A MP 1078 permite a cobrança de mais tarifas para os consumidores com o objetivo de subsidiar os custos dos empréstimos realizados pelas distribuidoras de energia devido à escassez hídrica, e a emenda do deputado Jesus Sérgio retira do texto da medida provisória os dois artigos que permitem novos aumentos na conta de energia, visando resguardar o consumidor de energia de mais esse encargo nas tarifas mensais.

“ O acreano já paga uma conta de energia muito cara, por isso, não podemos permitir novos aumentos que vão impactar diretamente no bolso da população”, afirmou Jesus Sérgio.