João Guilherme recebe convite do BBB e recusa, saiba o motivo

O ator João Guilherme passou por um período onde o nome esteve recorrentemente na mídia, após o seu término com Jade Picon. Todas as novas notícias sobre o cantor ou um novo desdobramento sobre um possível tradição da ex ou não caíram na boca do público o levaram aos trends constantemente.

Talvez o buzz em cima dele tenha motivado a intenção da TV Globo em tê-lo na próxima edição do Big Brother Brasil 2022. Ele chegou a receber um convite da emissora, mas não aceitou.O motivo é simples e direto. Questionado por pessoas próximas, ele alegou que não quis, não tinha vontade de ir.