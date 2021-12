Jorge Viana agradece ‘lembrança’ na pesquisa, mas avisa: “Ainda não sou candidato a nada”

Aparecendo muito bem na pesquisa feita pelo Instituto Real Time Big Data, contratada pela TV Gazeta, e divulgada nesta quinta-feira (2), o candidato do Partido dos Trabalhadores no Acre Jorge Viana, agradeceu a ‘lembrança’ do povo acreano ao seu nome.

Jorge ainda não decidiu qual cargo vai disputar, se Governo ou Senado, mesmo assim lidera a pesquisa para o Senado, com 22%, e está em segundo lugar, com 21%, com para o cargo do Governo, bem a frente, inclusive do segundo lugar, o senador Sérgio Petecão (PSB), declarado candidato ao cargo que apareceu com 12%.

“Agradeço pela posição de destaque que as pessoas me colocam, seja para o senado ou para o governo, mas ainda não sou candidato a nada. Quero ajudar, mas só tomarei essa decisão no próximo ano. Acredito em dias melhores, o Acre merece e vou lutar por isso”, declarou.