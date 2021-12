Jorge Viana diz que espera “consciência e noção de responsabilidade” nas próximas eleições

O ex-senador Jorge Viana (PT) foi apontado em primeiro lugar para a disputa pelo senado e segundo para a disputa pelo governo nas eleições de 2022 pela pesquisa de opinião pública realizada pelo Instituto Perfil Pesquisas, divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) nesta segunda-feira, 13.

Em uma publicação no Facebook, Viana comenta sobre a importância de escolher bem em quem votar nas próximas eleições, analisando o histórico de cada candidato e também sobre ficar atento com as notícias falsas. “Espero que a consciência e a noção de responsabilidade predominem nas próximas eleições”, diz um trecho da publicação.

Ainda na publicação, Jorge Viana afirma que pretende participar das próximas eleições, mas ainda não definiu como será a participação no processo eleitoral de 2022. “Sou um cidadão acreano e brasileiro, gosto de trabalhar, acumulei experiência política e administrativa e tenho vontade de seguir ajudando meu estado e meu país”, escreve.

Leia na íntegra

Hoje tomei conhecimento de uma pesquisa realizada pela FIEAC/Perfil que me coloca como primeiro lugar para a disputa pelo senado e em segundo para a disputa pelo governo.

Com tudo o que aconteceu no Brasil, nos últimos anos, acredito que tenha ficado mais claro para todos a importância de escolher muito bem em quem votar, de analisar o histórico de cada candidato e de ficar atento contra as notícias falsas. Espero que a consciência e a noção de responsabilidade predominem nas próximas eleições.

Pretendo, de fato, participar das próximas eleições, porque sou um cidadão acreano e brasileiro, gosto de trabalhar, acumulei experiência política e administrativa e tenho vontade de seguir ajudando meu estado e meu país.

Ainda não defini como vai ser a minha participação no processo eleitoral. Entendo que há muitas maneiras de ajudar o Acre a retomar o crescimento e ainda será preciso conversar com o partido, com a minha família e com muita gente. Mas é muito bom ver que existem pessoas que reconhecem o meu trabalho.

O mais importante é que todos possamos manter vivas as nossas esperanças de que o Acre e o Brasil possam superar a grave crise que vivem atualmente e que nosso povo possa viver dias melhores. Agradeço a todo e todas que querem se unir em torno dessa ideia. Volto a afirmar, como fiz antes e sempre o farei: o Acre tem jeito e a vida vai melhorar.

Muito obrigado!