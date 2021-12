Jorge Viana reúne ex-prefeitos e ex-governador para ‘live’ de lançamento do seu novo site

O ex-senador pelo Acre, Jorge Viana (PT), vai lançar nesta segunda-feira (13) o seu novo site: www.jorgeviana.com.br. Para o evento de lançamento da plataforma virtual, JV vai reunir os também petistas Binho Marques, ex-governador do estado, Nazareth Araújo, ex-vice-governadora, e Raimundo Angelim e Marcus Alexandre, ex-prefeitos de Rio Branco.

O encontro dos petistas será transmitido ao vivo pelo Youtube do ex-senador, youtube/sigajorge e também pelas redes sociais do pré-candidato ao Governo ou Senado no ano que vem.

“Nessa live vou lançar o meu novo site, um espaço para ideias e ideais! E também vamos conversar sobre o Acre, o Brasil e o que esperamos para 2022. Vai ser às 18h, nas minhas redes sociais. Vamos disponibilizar o link no WhatsApp”, escreveu o ex-senador, ex-governador e ex-prefeito da Capital.