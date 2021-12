Jornal português crava Paulo Sousa como novo treinador do Flamengo

O jornal português Record confirmou, neste domingo (26/12), que Paulo Sousa é o novo treinador do Flamengo. Segundo a publicação, as negociações já estariam finalizadas e o anúncio oficial do novo técnico do Rubro-negro deve ocorrer dentro dos próximos dias.

O nome de Sousa era um dos estudados pela diretoria do Fla, que nos últimos dias fez uma investida por Jorge Jesus, que vem balançando no Benfica. Após uma derrota no clássico para o Porto, Jesus estaria próximo de deixar a equipe de Lisboa.

Paulo Sousa tem 51 anos e estava treinando a Seleção Polonesa. Sousa ainda acumula passagens por times como Leicester, Basel, Fiorentina, Bordeaux e o Swansea.